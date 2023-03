WEEKENDTIPS. Vijf keer uit in Gent in het weekend van 18 en 19 maart

“Ik kan niet meer”: meisje, aangerand op kerkhof, stapt uit leven. Riskeren jonge verdachten tot 30 jaar cel voor assisen?

Leggen twee jonge verdachten het binnenkort uit aan een volksjury, of volgt een straf van het hof van beroep? Het is de hamvraag in de zaak rond de aanranding op de Westerbegraafplaats in Gent. Het 14-jarige slachtoffer stapte uit het leven na het seksueel geweld en nadat beelden van het misbruik op sociale media werden verspreid. Aan het hof van beroep om dinsdag de knoop door te hakken over een uitspraak die een wereld van verschil betekent voor de verdachten. Een voorbeschouwing.