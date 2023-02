WEEKENDTIPS. Van gratis folkfestival tot ruimtereis met Kapitein Winokio: onze vijf tips voor het weekend

Kortrijk/Gent/Anzegem/Kuurne/Oostende Inbrekers­duo krijgt 40 maanden cel voor bijna evenveel inbraken: “Ze gingen professio­neel te werk”

Twee leden van een inbrekersbende zijn woensdag in Kortrijk veroordeeld tot elk een effectieve celstraf van 40 maanden voor een reeks inbraken in woningen en appartementen in heel Vlaanderen. Op 23 mei 2022 konden ze in Gent opgepakt worden en sindsdien verblijven ze in de cel. Ze hadden het vooral op geld en juwelen gemunt.

8 februari