Week na grote betoging komen Gentse kinderverzorgers opnieuw op straat: “Wij eisen meer middelen”

Het rommelt in de crèches en buitenschoolse opvangen. Al jaren staat de sector onder druk: vacatures raken niet ingevuld en de werkdruk wordt steeds groter. Vorige week vrijdag legde een deel van het personeel al een eerste keer het werk neer. En ook nu vrijdag is er betoogd.

Enkele honderden kinderverzorgers verzamelden onder de Stadshal. Ze legden fopspenen neer en maakten hun grieven kenbaar. “Het is vijf na twaalf”, klonk het in koor. “Op dit moment is er één verzorger voor negen kinderen. De druk is gewoonweg te hoog. Er is de jongste jaren geïnvesteerd in meer plaatsen in de kinderopvang, maar niet in kwaliteit.”

Volledig scherm Om hun protest kenbaar te maken legden de actievoerders fopspenen neer onder de Stadshal. © Cedric Matthys

Volledig scherm De betogers verzamelden met enkele honderden aan de Stadshal. © Cedric Matthys

‘Eerste 1000 dagen’

Onder de actievoerders waren ook enkele Gentse prominenten te vinden. Naast Groen-schepenen Tine Heyse en Elke Decruynaere, was ook burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) van de partij. “Het is tijd dat deze boodschap in Brussel gehoord wordt”, scandeerde hij. “Het gaat om de toekomst van de kinderen in onze stad.”

Decruynaere had dan weer aandacht voor de actie ‘Eerste 1000 dagen’. Dat is de noemer waaronder het protest tot stand kwam. “De eerste 1000 dagen zijn cruciaal in de opvoeding van een kind", weet Decruynaere als onderwijsschepen. “Dat we er als één van de rijkste regio’s van Europa niet in slagen om net daar in te investeren, kan niet. Deze sector verdient respect.”

