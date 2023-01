We zijn al met 266.926 in Gent, en dat zijn er 2.250 meer dan vorig jaar

Er werden in 2022 2.791 kinderen geboren in Gent, 1.458 jongens en 1.333 meisjes. Er stierven in dat jaar ook 2.388 mensen, 1.115 mannen en 1.273 vrouwen. Dat maakt dat er een ‘natuurlijke’ groei is van 403 mensen, 343 mannen en 60 vrouwen. Daarnaast is er ook een groei door mensen die van en naar Gent verhuizen. In vergelijking met 2021 telde Gent op 01/01/2023 936 Belgen minder, en 3.186 niet-Belgen meer. Totaal: 2.250 mensen extra door verhuisbewegingen. Vandaag bestaat de Gentse bevolking uit 221.606 Belgen, waarvan 109.700 mannen en 111.906 vrouwen, en 45.320 niet-Belgen, waarvan 23.379 mannen en 21.941 vrouwen.