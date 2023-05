“We moeten ons afvragen of een referendum nog wel relevant is.” Pittig debat over wonen in Speakers Corner

De ‘stem van de Gentse Zesdaagse’ is nieuwe belleman van Deinze: “Ik twijfel nog welk Nederlands ik zal gebruiken”

Aandacht! Aandacht! Met Denis Herman (56) heeft de stad Deinze een nieuwe belleman. Afwisselend met Nick Hollevoet zal hij de Leiestad vertegenwoordigen op belangrijke evenementen. Spreken voor een publiek is voor de Petegemnaar alvast geen probleem, want hij is al decennialang omroeper op talloze sportwedstrijden, waaronder de Zesdaagse in ‘t Kuipke in Gent. “Als belleman moet je een bepaalde waardigheid uitdragen”, zegt Denis.