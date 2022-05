We hadden bijna een Gentse Feesten zonder Nachtplan, maar het komt nu tòch terug

“Het Nachtplan bestaat al 20 jaar. Of iets meer. Of iets minder. In elk geval, het is een traditie.” Aan het woord: Edmond Cocquyt. “Maar we gingen er dit jaar geen meer maken. De wereld is veranderd, alles is veranderd.” Maar toen werd het mooi weer, en troffen Mong, Nicolas Marichal en Ben Moulding elkaar op een Gents terras. En zoals alle goede ideeën aan de toog ontstaan, was het ook dit keer prijs. “We maken tòch weer een Nachtplan”, glundert het trio. “Op 50.000 exemplaren, die we opnieuw gratis gaan uitdelen. Het plan zal naar goede gewoonte pas gedrukt worden in de nacht voor de Feesten beginnen. Maar iedereen die iets organiseert, mag dat dus naar ons doorsturen. Sponsors mogen zich ook altijd melden. Zo worden we weer het meest volledige plan van de Feesten.”