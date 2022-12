We fietsen meer: niet alleen recordcijfers op de Coupure, maar op elke grote fietsroute

In oktober reden er gemiddeld 10.000 fietsers over de fietsstraat aan de Coupure. Dat is een absoluut record, 300.000 passages in oktober is nog eens 30.000 meer dan het jaar ervoor in oktober. Dat was toen ook een recordmaand.

Onderdoorgangen en bruggen

Er komen volgens schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) enkele elementen samen. “Allereerst is de infrastructuur over de jaren heen verbeterd, daar hebben we hard aan gewerkt”. Toeval of niet: de werken aan het Jan Van Hembysebolwerk, zeg maar de kruising tussen Nieuwewandeling en Coupure, zijn net afgerond. Er zijn de laatste jaren ook enkele fietsonderdoorgangen aangelegd op de route, waardoor het een stuk veiliger fietsen is.

Maar ook elders wordt er dus gefietst dat het een lieve lust is. Op de Visserij werden voor het eerst meer dan 200.000 fietsers geteld. Het waren er 200.443. Het vorige maandrecord dateert van mei 2022 met 192.557 tweewielers. “We denken net wel of net niet aan 2 miljoen fietsers te raken in 2022", zegt Watteeuw daarover. “In 2016, omwille van omstandigheden één van de laatste jaren dat we daar correcte cijfers over hadden, waren het er 1 miljoen”.

Gaardeniersbrug

En dan is er nog die andere grote route, richting het noorden: de Gaardeniersbrug. Ook daar is in oktober een record gevestigd: net geen 100.000 fietsers trokken van aan het nieuw justitiepaleis tot over de Gasmeterlaan en Nieuwevaart en vermeden daarmee twee gevaarlijke kruispunten. Wie er elders wil oversteken, is namelijk aangewezen op Wondelgemstraatbrug of moet de oversteek wagen aan de drukke Wiedauwkaai. Op twee jaar tijd kwamen daar - het gaat over een gemiddelde over drie maanden - 7,74 procent fietsers bij.

“Ik ben natuurlijk erg blij met die cijfers, zeker als je weet dat uit cijfers van het GMF blijkt dat ook steeds meer kinderen op de fiets zitten. Het is dan ook een stuk veiliger en we blijven sterk investeren in de infrastructuur op de uitvalswegen. Deze cijfers geven het effect weer van die inspanningen. Al ben ik er mij bewust van dat er nog verbetering mogelijk is, we zijn er nog niet.”

Het Gents Milieufront (GMF), al jaar en dag voorvechter van een betere fietsinfrastructuur, is niet verbaasd. “Uit onze jaarlijkse tellingen in blijkt die stijging ook zeer duidelijk. Goede infrastructuur trekt fietsers aan, we zien dat vooral als een aanmoediging om meer te doen. Er staan ook een aantal investeringen gepland, zoals de verbinding tussen de Brugse Poort en het Sint-Pietersstation”, zegt Steven Geirnaert van het GMF. “Daar is naast de geplande brug over de Watersportbaan ook nog een brug over de Leie voor nodig, maar dan zal ook die weg zeer veel fieters aantrekken. Het is vooral bijzonder dat die fietsas momenteel nog niet bestaat. Op die manier voer je een beleid waarin je fietsers niet meer kan wegdenken uit het straatbeeld, net zoals dat vroeger het geval was met auto’s. Dat kunnen we enkel aanmoedigen.”

