Watteeuw wil kilometerheffing op kleine ring na tragisch ongeval: “Zwaar vrachtverkeer hoort daar niet thuis”

Gent Afgedankte kerkstoe­len krijgen nieuw leven in expo ‘De Spreekstoe­len’: “Kunstwer­ken zullen geveild worden”

In de expo ‘De Spreekstoelen’, een project van makerscollectief ONBETAALBAAR in samenwerking met Campo, 019 en Design Museum worden 100 afgedankte kerkstoelen tentoongesteld. Niet in hun oorspronkelijke vorm, wel in een herschapen versie. Kunstenaars, buurtbewoners, vaklui en studenten lieten hun creativiteit de vrij loop gaan, met heel wat unieke creaties als gevolg.

9 september