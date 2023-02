Watteeuw steunt en begrijpt Drongenaars, maar ook De Lijn. “Dit is een budget-beslissing van Vlaanderen”

Acht wijkcomités en reizigers- en milieuverenigingen hebben zich verenigd in de ‘Gentse Busbeweging’. Hun doel: meer en beter openbaar vervoer in onze stad. Hun eerste gezamenlijke wapenfeit: een petitie voor mobiliteitsschepen Filip Watteeuw. “We reageren hiermee niet tégen de stad, maar vragen net steun", klonk het. En die steun krijgen ze. “Al vind ik het jammer dat ik geen positieve boodschap kan brengen", zegt Watteeuw. “De haltes in Drongen - en elders - die geschrapt worden, zijn een pure budgetkwestie. Al de vorige legislatuur heeft de Vlaamse regering De Lijn ‘budgetneutraliteit’ opgelegd. Er komt dus geen extra geld voor exploitatie, al jaren niet. Meer nog, als er ergens een extra dienst wordt aangeboden, moet er elders geschrapt worden, zo simpel is dat. En eigenlijk is dat absurd.”

“De Lijn heeft eigenlijk een heel goede oefening gemaakt met het nieuwe vervoersplan dat volgend jaar wordt ingevoerd. Gent krijgt openbaar vervoer tot half 2 ‘s nachts, wat er nu niet is, en 16% meer voertuigkilometers. Alleen worden de negatieve ingrepen, zoals het schrappen van de haltes in Drongen, een jaar eerder ingevoerd dan de positieve maatregelen. Want in de toekomst zal ook Drongen beter af zijn, met onder meer elk kwartier een bus naar het centrum. Maar ik begrijp ook, als je de mensen een jaar lang zonder bus zet, dat je ze wegjaagt. Die krijg je een jaar later niet terug. En dat is bijzonder jammer.” Zelf in een soort shuttledienst voorzien, zoals de actievoerders opperen, is ook niet mogelijk. “Als stad investeren we zelf al 3 miljoen per jaar in openbaar vervoer, terwijl dat eigenlijk onze taak niet is. Bovendien weten we allemaal hoe de stad er financieel voorstaat.”