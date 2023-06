Watteeuw en El-Bazioui ‘in tandem’ naar de verkiezingen: “Samen gaan we de verkiezingen winnen, voor een zachte stad”

Bootje gezonken langs Groendreef: “Er is gelukkig geen olie gelekt”

Langs de Groendreef in Gent is dinsdagnamiddag een bootje gezonken. De brandweer kwam ter plaatse, maar hun materiaal bleek te licht om de boot uit het water te halen. De duikers controleerden wel of er olie uit de boot lekte, wat gelukkig niet het geval was.