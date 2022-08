Wateroverlast in Gent na wolkbreuk: brandweer krijgt 130 oproepen binnen

Na een dagenlange hittegolf gingen deze middag (eindelijk) de hemelsluizen open. Maar dat zorgde naast verkoeling en het broodnodige water voor de natuur helaas ook voor wateroverlast. De brandweerzone centrum kreeg tal van oproepen voor ondergelopen straten. Dat was onder meer het geval in Mariakerke (foto) en Wondelgem. Ook aan het Rabot in het centrum waren er problemen en het water dreigde in verschillende winkels binnen te lopen. “Tot 15 uur kregen we 130 oproepen voor wateroverlast. Het gaat vooral om ondergelopen straten en kelders en het water dreigde ook binnen te lopen in enkele winkels. Ook enkele technische ruimtes van het AZ Sint-Lucas liepen onder water", zegt brandweerwoordvoerder Björn Bryon.