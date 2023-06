Waterflessentoren toont hoeveel plastic afval één persoon jaarlijks produceert door géén kraantjeswater te drinken. “Tot 400 keer goedkoper”

“Hij rookt cannabis tegen zijn cluster­hoofd­pijn”: man krijgt levenslang rijverbod na drugscon­tro­le

Een professionele chauffeur die nog geen enkele veroordeling had opgelopen in de politierechtbank, verliest zijn rijbewijs nadat hij positief testte op cannabis en amfetamine. De man had voor zijn druggebruik nochtans een opmerkelijk excuus.