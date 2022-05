Water lozen mag (binnenkort) niet meer overal: “Grondwater in de riool? Dat is de slechtst mogelijke optie”

GENTEen werfput maken, dat betekent water uit de grond oppompen. Dat grondwater, dat broodnodig is, komt al te vaak in de riool terecht, maar nieuwe wetten stellen daar komende zomer paal en perk aan. Werven dicht bij het water moeten hun ‘bemaalsel’ daar lozen. “Elke liter telt", zegt het GMF, dat een kaartje opstelde van waterlopen in Gent.

Het beste recente voorbeeld komt uit onze stad: de werf aan station Gent-Sint-Pieters lag ettelijke weken stil omdat het opgepompte grondwater eigenlijk naar de nabijgelegen Schoonmeersen moest. ‘Bemalingswater’, de vakterm voor grondwater dat we oppompen om droge grond te verkrijgen voor een werf, komt al te vaak in de riolering terecht, maar daar komt deze zomer een eind aan. Dat besliste de Vlaamse Regering onder leiding van minister voor Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Water van de werf

Het Gents MilieuFront (GMF) is erg te spreken over die wetgeving. Daarom stelde de organisatie een interactieve kaart op. “Wie in zijn buurt een werf ziet waar bemalingswater in de riool wordt geloosd, kan even checken op de kaart of er in de buurt een waterloop is”. Werven op 200 meter van het water moeten dat vanaf komende zomer daar namelijk in lozen.

“Bemalingswater dat in de riolen terecht komt, dat is de slechtst mogelijke optie”, zegt woordvoerder Steven Geirnaert. “Het grondwater zakt steeds dieper door de aanhoudende droogte, dus zo min mogelijk oppompen moet prioriteit zijn. Maar het in de riolering droppen zorgt ervoor dat het ook nog eens gezuiverd moet worden. Als het in een nabijgelegen rivier terecht komt, zal het opnieuw in de grond terecht komen. Elke liter telt, dus zelfs als de wetgeving nog niet in voege is, willen we het stadsbestuur oproepen om te sensibiliseren en te controleren”.

Kaartje checken

Met de kaart kan je dus ook zelf even checken of een werf de nieuwe regels wel volgt. “Mocht dat niet zo zijn, kan je dat melden aan de dienst Toezicht van stad Gent”, zegt Geirnaert. “Dan volgen zij het op. Let op, het is niet de bedoeling dat we een heksenjacht ontketenen: vele aannemers doen het prima. Je kan het ook niet altijd goed inschatten. Zo lijkt het misschien alsof het water aan de werf bij de Verapazbrug in de riool verdwijnt, maar die is niet aangesloten op het rioleringsnet. Het water komt net rechtstreeks in het dok terecht. Ideaal dus”, besluit hij.

Even checken? Bekijk dan de interactieve kaart van het GMF op deze link.

