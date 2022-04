“Wat Usain Bolt kan, kan ik ook”: Freddy De Kerpel motiveert ouderen om fit te blijven tijdens week van de valpreventie

GENTHoog bezoek in het AZ Sint Lucas: bokslegende Freddy De Kerpel kwam langs tijdens de week van de valpreventie. Niet om de afdeling geriatrie juist te leren vallen, maar om kwetsuren te voorkomen. “Door goed fit te blijven, maken we onszelf hopelijk overbodig”, klinkt het bij het ziekenhuis.

Heupbreuken, da’s nog altijd de hoofdreden waarom 75-plussers, de ‘geriatrische afdeling’, in het ziekenhuis terecht komen. Zonde én vaak te voorkomen, weet geriater Dedecker. Daarom kwam de afdeling tijdens de week van de valpreventie met allerlei activiteiten voor hun afdeling van 120 patiënten. Freddy De Kerpel, intussen 73 lentes jong, kwam er als kwieke jongeling uitleggen hoe je best in beweging blijft.

“Ik train nog alle dagen, zonder uitzondering. En ik kan je ook beloven: wat topatleten kunnen, dat kan jij ook. Gewoon niet zo goed, iedereen op zijn niveau”, lacht De Kerpel. “Net zoals Usain Bolt kan ik de 100 meter lopen, alleen wat trager. Dat is dus mijn boodschap: blijven bewegen, altijd. Niet opgeven. Uit je zetel komen is het moeilijkste. Maar je moet jezelf motiveren”. De Kerpel bracht ook nog wat aangepaste oefeningen mee. “Maak wat vuiststoten, of sterk je armspieren door te knijpen in een balletje. Als je nog kan rechstaan, probeer tegen de muur te pompen. En luister vooral naar je kinésist!”

“In het ideale scenario zorgen we er met preventie voor dat we onszelf overbodig maken”, zegt Dedecker. “Daarmee kunnen we heel wat acute opnames, door heup- of knie-fracturen vermijden. Maar je moet ook goed eten en in beweging blijven. Zo kan je een val vermijden, maar ook heel wat andere kwaaltjes. Met Freddy hebben we het toonvoorbeeld van fit ouder worden in het ziekenhuis”.

Freddy De Kerpel op de week van de valpreventie 2022 © svwg