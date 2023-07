Wat te doen vandaag op de Gentse Feesten? Van Roland in Baudelo tot Kamping Kitsch Club

GENTSE FEESTEN LIVE. Verschil­len­de pleinen afgesloten wegens drukte, over de koppen lopen in hele binnenstad tijdens tweede avond

De Gentse Feesten zijn goed uit de startblokken geschoten. De openingsavond kon rekenen op maar liefst 160.000 bezoekers. Nog negen dagen lang staat de binnenstad volledig in het teken van feest, muziek en cultuur. Het is ondertussen een enorm drukke zaterdagavond. Verschillende pleinen – zelfs de Korenmarkt – worden afgesloten wegens de drukte. Mis niets van deze 180ste Gentse Feesten in onze liveblog.