Wat te doen in Gent: deze 10 bezienswaardigheden mag je niet missen

GentZin in een uitstapje dicht bij huis? Daarvoor is het karaktervolle Gent de ideale uitvalsbasis. Er valt namelijk heel wat te beleven in de Oost-Vlaamse provinciehoofdstad: van het prachtige historische centrum en de interessante musea tot de gezellige steegjes langs het water. Geen idee waar te beginnen? Wij geven je alvast tien tips met bezienswaardigheden en activiteiten die je niet mag missen.

Op zoek naar een betaalbare parkeerplaats in Gent? Wij wijzen je hier de weg naar de goedkoopste parkings

1. Het Gravensteen

Dé populairste toeristische attractie van Gent kon niet ontbreken in ons lijstje. Het Gravensteen, een middeleeuwse waterburcht heeft een rijke geschiedenis, nauw verweven met de complexe politieke en sociale historiek van de stad. Tijdens je bezoek word je volledig ondergedompeld in de riddercultuur van de twaalfde eeuw. Zowel het poortgebouw, de walmuur, de woontoren, de grafelijke residentie als de paardenstallen zijn toegankelijk voor het publiek.

Waar? Sint-Veerleplein 11, 9000 Gent

Wanneer? Dagelijks van 10 tot 18 uur

Prijs? Voor een bezoek met audiogids betaal je als volwassene twaalf euro. Een ticket voor studenten tussen 19 en 25 jaar kost zeven euro, voor kinderen tussen 13 en 18 jaar twee euro. Kinderen jonger dan twaalf jaar krijgen gratis toegang.

Tickets en info vind je hier.

2. De Sint-Baafskathedraal en het Lam Gods

Volledig scherm Een van de werken die je in de kathedraal kan bewonderen in het Lam Gods van de broers van Eyck. © Photo News

Op het Sint-Baafsplein vind je de gelijknamige Sint-Baafskathedraal. De kerk werd gebouwd in de 15e en 16e eeuw en is daarmee de oudste parochiekerk van de stad. Niet alleen de statige, gotische architectuur maakt het gebouw een bezoekje waard. Binnen zijn namelijk tal van kunstschatten te bewonderen, waaronder een indrukwekkende rococo-preekstoel uit 1745, een topwerk van Rubens en een van de belangrijkste werken van de Vlaamse kunstgeschiedenis: de Aanbidding van Het Lam Gods.

Waar? Sint-Baafsplein, 9000 Gent

Wanneer? Maandag tot en met zaterdag van 8.30 tot 17.30 uur, zondag van 13 tot 17.30 uur.

Prijs? De kathedraal is gratis te bezoeken. Een ticket voor het bezoekerscentrum waar je het Lam Gods kan bekijken kost twaalf euro. Voor een bezoek met VR-bril betaal je 16 euro.

Tickets en info vind je hier.

3. De Gras- en Korenlei

Volledig scherm Vooral bij mooi weer is het heerlijk vertoeven op de Graslei. © Wannes Nimmegeers

Van de elfde tot de achttiende eeuw vormden de Gras- en Korenlei de haven van Gent. Vandaag zie je hier geen grote schepen meer varen, maar wel nog heel wat kleinere bootjes. Bovendien is het de ontmoetingsplaats bij uitstek. Jong en oud, inwoner en bezoeker vinden elkaar hier op een van de vele terrassen of gewoon aan de kant van het water, met de beentjes over de kaai.

Meer uit-tips in de regio Gent vind je in ons dossier.

4. Kuieren door het Patershol

Volledig scherm De authentieke huizen en de pittoreske straatjes in het Patershol ademen geschiedenis (archiefbeeld). © Wannes Nimmegeers

In het Patershol waan je je even in de middeleeuwen. De authentieke huizen en de pittoreske straatjes met kasseien ademen geschiedenis. De volkse wijk is ideaal om in te verdwalen en te genieten van de architectuur en kunst die je tegenkomt. Even op adem komen? In het Patershol vind je tal van gezellige restaurants, volkse cafés en hippe bars waar je even kan pauzeren met een hapje en drankje.

Waar? Haringsteeg 3, 9000 Gent

5. Het Belfort

Volledig scherm Het Belfort vanop het Sint-Baafsplein (archiefbeeld) © JVK

Ook het Belfort, erkend als UNESCO Werelderfgoed, is een bezoekje waard. Samen met de Sint-Baafskathedraal en de Sint-Niklaaskerk vormt het gebouw de beroemde torenrij in de Gentse skyline. Waag je aan de vele trappen en geniet van een prachtig uitzicht over de stad. Ook kinderen kunnen zich amuseren in het Belfort. De ‘Little Guide’ laat hen op kindermaat kennismaken met de geschiedenis van het statige gebouw.

Waar? Sint-Baafsplein, 9000 Gent

Wanneer? Dagelijks van 10 tot 18 uur

Prijs? Voor een standaard ticket betaal je tien euro. Voor studenten tussen 19 en 25 jaar kost een ticket 4,5 euro, voor kinderen tussen 13 en 18 jaar 1,6 euro. Kinderen tot twaalf jaar mogen gratis binnen.

Tickets en info vind je hier.

6. Proeven van Gentse Neuzen

Volledig scherm Illustratiebeeld. © Benny Proot

Een van de meest typische Gentse lekkernijen zijn cuberdons. De snoepjes, ook wel ‘neuzekes’ genoemd door hun kenmerkende kegelvorm, hebben een harde buitenkant en een vulling van zoete siroop met frambozensmaak. Ze werden ontdekt door een apotheker uit de stad die zocht naar een manier om zijn medicijnen langer houdbaar te houden. Wil je zelf eens proeven? Op de Groentenmarkt staan verschillende verkopers, maar ook heel wat andere winkeltjes in de stad bieden de snoepjes aan.

Meer culinaire tips in de regio Gent vind je in ons dossier.

7. Boottochtje op de Gentse binnenwateren

Volledig scherm Bootjes in Gent (archiefbeeld). © Joel Hoylaerts/Photo News

Vanop het water krijg je een ander perspectief op Gent. Het is dan ook de ideale manier om de stad te leren kennen en heel wat verborgen plekjes te ontdekken. Verschillende organisaties bieden rondvaarten aan met een gids. Mag het wat spannender zijn? Dan kan je ook een kajak huren of deelnemen aan een fotozoektocht vanuit een raft.

Prijs? De basisprijs voor een rondvaart schommelt rond negen euro. Voor de huur van een kajak of kano gedurende drie uur betaal je tussen 20 en 30 euro per persoon. Een avontuurlijke tocht met een raft kost 13 euro.

Meer info vind je hier.

8. Sint-Michielsbrug

Volledig scherm De Sint-Michielsbrug biedt een uitzicht op bijna alle bezienswaardigheden in Gent. © Shutterstock / RossHelen

Dé plaats voor een selfie is de Sint-Michielsbrug. In welke richting je ook kijkt, overal heb je een prachtig uitzicht op al het charmante dat de stad te bieden heeft: de Gras- en Korenlei, de Sint-Michielskerk, in de verte het Gravensteen en de drie beroemde torens van Gent op één rij. Enkel vanop deze brug kan je ze allemaal samen op camera vastleggen. Als je op de brug staat, kijk dan ook eens goed in het water of je geen loden kist ziet. Volgens de legende zou het gestolen paneel van het Lam Gods, de ‘Rechtvaardige Rechters’ daar nog steeds in verborgen liggen.

Waar? Sint-Michielshelling, 9000 Gent

9. Kunst in Gent

Volledig scherm Het S.M.A.K. en het MSK zijn slechts twee van de vele musea in Gent. © Gianni Barbieux/Martin Corlazzoli

Of je nu houdt van klassieke of hedendaagse werken, in Gent is er een museum voor elke soort kunstliefhebber. Een van de meest populaire is het S.M.A.K., het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst. Je vindt er een uitgebreide verzameling actuele en moderne kunst als popart, minimal art en arte povera. Verkies je de werken van de Vlaamse Meesters? Dan moet je een bezoekje brengen aan het Museum voor Schone Kunsten (MSK), het oudste museum van België. De collectie bestaat uit schilderijen, beelden, tekeningen en wandtapijten van kunstenaars als Jeroen Bosch, Rubens en Magritte.

Waar? S.M.A.K.: Jan Hoetplein 1 / MSK: Fernand Scribedreef 1, 9000 Gent

Wanneer? Van dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur. Tijdens het weekend, schoolvakanties en feestdagen van 10 tot 18 uur.

Prijs? Een standaard ticket voor het S.M.A.K. kost 15 euro, studenten betalen twee euro. In het MSK betaal je 20 euro voor een standaard ticket en drie euro voor een studententicket. Kinderen tot en met 18 jaar mogen gratis binnen in beide musea.

Info en tickets vind je op de website van het S.M.A.K. en het MSK.

10. Oud-Begijnhof Sint-Eli­sa­beth

Volledig scherm Oud-Begijnhof Sint-Eli­sa­beth. © Stad Gent

In het noordwesten van Gent vind je het Oud-Begijnhof Sint-Elisabeth. Het is een van de oudste begijnhoven in België en vrij toegankelijk voor publiek. Hoewel de ommuring er intussen is verdwenen, blijft Sint-Elisabeth een oase van rust en stilte. Vandaag wordt het ook wel de ‘holy corner’ genoemd. In de wijk zijn namelijk maar liefst vier kerken gevestigd: één van de orthodoxe, protestantse, Rooms-Katholieke en Anglicaanse gemeenschap.

Waar? Begijnhofdries, 9000 Gent

Meer info vind je hier.

LEES OOK:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.