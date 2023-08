Wat te doen in de regio Gent in het weekend van 19 en 20 augustus? Van biertjes slurpen op het Bierfestival tot een heus klimfestival: dit zijn onze vijf tips

Officieuze Belgisch kampioen­schap calisthe­nics in het Rabotpark: “We zijn op weg naar officiële erkenning”

Zondag 13 augustus vond het Belgisch kampioenschap calisthenics plaats in het Rabotpark. De sport is nog niet officieel erkend in België, maar daar wil Robin Van Zwam (42) van VZW Barbenders verandering in brengen. “We zijn een snelgroeiende sport, dus we moeten verder professionaliseren”, zegt de organisator.