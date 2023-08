Wat te doen in de regio Gent dit weekend? Van roeien langs de Graslei tot eten aan de langste tafel

Rooigem­zwem­bad nog twee maanden dicht door werken aan plafond: “Moeten onderdelen manueel verwijde­ren”

Slecht nieuws voor wie regelmatig in het Rooigemzwembad duikt, want na de jaarlijkse zomersluiting blijven de deuren nog even dicht. Renovatiewerken aan het plafond zullen heel wat langer in beslag nemen dan voorzien, wellicht blijft het zwembad gesloten tot en met oktober.