Wat te doen in de Gent dit weekend: van een XL-rommelmarkt tot een gratis muzikale picknick

Nieuwbouw op Guislain­cam­pus maakt ruimte voor jongeren met complexe problemen: “Pioniers­werk voor een groep die weinig aandacht krijgt”

Er is ruimte voor 60 kinderen en volwassenen, omgeven door groen en met ruimte om tot rust te komen. De nieuwbouw van Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain geeft daarmee een nieuw elan aan de twee projecten voor mensen met een ‘dubbeldiagnose’. “We zijn de enige in Vlaanderen die deze zorg voorzien, het is geen evidente groep.”