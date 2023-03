Wat na de PFAS-melding aan de brandweerkazerne? “Spelen in het Bloemekenspark is veilig, hier en daar opletten met grondwater”

Even schrikken eind januari in de Bloemekenswijk. Aan de brandweerkazerne in de Roggestraat werd een beperkte hoeveelheid PFAS, een schadelijke stof, gevonden. Boosdoener was blusschuim dat per uitzondering werd gebruikt. Onderzoek van de Vlaamse overheid toont dat voor kinderen en honden geen gevaar is in de nabijgelegen parken. Toch zijn er nog enkele maatregelen getroffen.

Bewoner kregen er al een brief over, maar Emilie Peeters (Vooruit) zette de vraag nog eens op de agenda van de commissie. Schepen voor Milieu Tine Heyse (Groen) kon een overwegend geruststellend antwoord geven, al moeten nabije buurtbewoners nog even uitkijken met groenten en fruit uit eigen tuin in de zogenaamde ‘no regret’-zone van 100 meter rond de FNO-site. Veiligheidshalve is er ook een perimeter van 500 meter ingesteld voor het gebruik van grondwater.

Fluorhoudend blusschuim

Peeters formuleerde een pak vragen die bezorgde buurtbewoners hadden neergelegd. Er zou door fluorhoudend brandweerschuim, dat enkel gebruikt wordt voor specifieke branden in industriële situaties, PFAS in de grond terechtgekomen zijn. “Voor brandweeroefeningen waarbij kinderen aanwezig zijn, wordt enkel detergent gebruikt”, stelde Heyse in eerste instantie gerust. De brandweer gebruikt het schuim wel degelijk nog in die situaties en er is dus een bepaalde hoeveelheid aanwezig in de kazerne.

PFAS wordt enkel opgenomen door het in te nemen, bijvoorbeeld als PFAS-houdend water op groenten en fruit terechtkomt, en dat wordt opgegeten. Gewoon inademen kan dus niet. Maar kinderen die in de grond spelen en de handen in de mond steken, zouden zo ook een verhoogde waarde kunnen oplopen. “Daarom heeft Vlaanderen beslist om een onderzoek in te stellen. Als eigenaar van de site heeft Stad Gent dat onderzoek laten uitvoeren.”

Parken en pleinen veilig

“Zo werd de nabijgelegen hondenweide onderzocht door Bova Enviro+ en door hen veilig verklaard. het speelpleintje in de Roggestraat en de speelzone in het Bloemekenspark, langs het Sumakpad werden ook onderzocht. Het onderzoek toont aan dat er geen PFAS aanwezig is. Dat wil dus ook zeggen dat er in voorgaande periode geen PFAS-blootstelling is geweest op die plaats. Hieruit blijkt dus dat deze zones veilig zijn en dus gewoon gebruikt kunnen worden”, wist Heyse. Ook het Bloemekenspark is veilig.

Peeters had ook zorgen over de tijdelijke parking, waar PFAS werd vastgesteld. “Het grondverzet ontstaan door de aanleg van die tijdelijke parking is afgedekt zodat verwaaiing geen risico vormt”, klonk het. “Dat wordt ook periodiek nagekeken zodat het afgedekt blijft. De grond zelf ligt op beton zodat insijpeling naar het grondwater geen risico vormt. Op de site zelf wordt aangeraden om niet aan groenbeheer te doen zodat ook hier het risico op opwaaiend stof sterk vermindert.”

Water gebruiken in de zone waar PFAS werd vastgesteld is dan weer veilig, zolang het over regen- of leidingwater gaat. In putjes of plassen spelen wordt dan weer afgeraden. Het is niet duidelijk hoe lang die maatregelen nog gelden. Het onderzoek loopt nog verder, maar het is wel al duidelijk dat een stuk van de grond zal gesaneerd moeten worden. Dat zou in 2025 op de agenda staan.

