Wat moet je zeker zien, waar kan je parkeren, hoeveel kost een ticket: Film Fest Gent in zeven vragen én antwoorden

GentHet filmfestival van Gent werd gisterenavond in stijl afgetrapt: op de rode loper (of eerder de bloemenloper) was heel wat bekend volk te zien. Komt u de komende dagen graag zelf eens langs om een parel van een film te zien? Dan hebben we zeven vragen én antwoorden voor u klaar, om uw bezoek nog makkelijker te maken.

Wat maakt Film Fest Gent zo bijzonder?

Film Fest Gent is het meest vermaarde filmfestival van de Benelux omdat het meer is dan enkel filmvertoningen. “Er worden ook talks georganiseerd, maar ook het muziekaspect maakt ons festival zo uniek”, aldus programmadirecteur Wim De Witte. “De laatste dagen van het festival ontvangen we een belangrijke internationale muziekdelegatie van over de hele wereld om talks, symfonische concerten en de World Soundtrack Awards bij te wonen.”

Hoelang duurt het festival?

Film Fest Gent duurt tot en met 22 oktober 2022.

Waar vindt het plaats?

Het hart van het festival is de Kinepolis vanGent (Ter Platen 12), maar er zijn ook verschillende locaties in het centrum waar je films kan kijken of talks kan bijwonen: de Studio Skoop (Sint-Annaplein 63), Sphinx Cinema (Sint-Michielshelling 3), de Vooruit (Sint-Pietersnieuwstraat 23), KASKcinema (Godshuizenlaan 4) en het Bijloke Muziekcentrum (Bijlokekaai 7).

Hoe geraak ik daar?

Alle festivallocaties zijn vlot bereikbaar met de fiets en het openbaar vervoer. Overal werden fietsenstallingen voorzien, er is een bushalte vlakbij de Kinepolis, en op de andere locaties geraak je makkelijk met de tram of de bus. Kom je met de auto naar Gent, dan kan je parkeren op de parkings in de buurt (onder het Sint-Pietersplein of de Zuid) of op één van de vele park-and-rides buiten het centrum vanwaar je gemakkelijk een bus of tram kan nemen richting de binnenstad. Hou rekening met het circulatieplan en de lage-emissiezones.

Wat moet je zeker gezien hebben?

Dit jaar worden er maar liefst 118 langspelers, 3 televisieseries en 40 kortfilms vertoond tijdens het Gentse filmfestival. De focus ligt op Koreaanse cinema, maar er vallen ook parels van dichterbij te ontdekken zoals ‘1985’ over de Bende van Nijvel van de Gentse regisseur Wouter Bouvijn. Welke mag je zeker niet missen? Dat is lastig kiezen. “Mijn persoonlijke favorietjes zijn Petit Frère, Close, en Un Beau Matin”, aldus programmadirecteur De Witte, “maar ik zou vooral zeggen: laat je verrassen. Koop een 5-rittenkaart en ga 5 keer blind naar de film. Er zullen zeker films tussen zitten die je nog lang nablijven.”

Hoeveel kost een ticket?

Een voorstelling die start tussen 18 en 22 uur kost 13 euro of 11 euro met korting (geldig voor jongeren, 65-plussers, werkzoekenden, personen met een beperking, leerkrachten, UGent-personeel, Knack Clubleden, De Nationale Loterij Clubleden en Davidsfondsleden). Alle andere voorstellingen kosten 9 euro of 8 euro met korting. Je kan ook een rittenkaart kopen als je met meerdere personen voordelig naar de film wil komen, of alleen naar meerdere films wil. Een 5-rittenkaart kost 45 euro, een 10-rittenkaart 75 euro. Tickets zijn online verkrijgbaar via de website of aan de kassa.

Kan je nog bekend Vlamingen te spotten de komende dagen?

Of is dat enkel tijdens de openingsavond het geval? “Er komen nog een paar premières aan waar nogal wat bekend volk op afkomt”, aldus De Witte. “Zo is er de première van ‘Roomies’ op donderdagavond en de première van ‘1985' op zondagavond. Veel BV’s komen ook gewoon naar het festival om een film mee te pikken, dat is elk jaar zo.” De kans bestaat dus zeker dat je een bekende Vlaming tegen het lijft loopt als je naar Film Fest Gent gaat.

