Wasvrouw Nancy vervult met glans haar rol binnen AA Gent: “Mijn ouders wilden nochtans een Club Brugge-fan van mij maken”

GentWie tijdens de tv-uitzending van de bekerfinale goed oplette, kon af en toe een opvallende verschijning op de bank van de spelers en staf waarnemen. Een platinablonde dame volgde gespannen de wedstrijd mee naast Laurent Depoitre. Haar naam? Nancy Volckaert (57). Ze doet al drie jaar met veel liefde en zorg de was en de plas van de Buffalo’s en is ondertussen één van hun grootste supporters. “De spelers noemen mij allemaal ‘mamy’!”

We treffen Nancy aan in het oefencomplex van AA Gent in Oostakker. De training is net gedaan en assistent-trainer Nicholas Lombaerts verlaat als laatste het complex. “Dag Nancy. Tot morgen”, glimlacht de immer minzame ex-Rode Duivel. “Saluutjes Nicholaske, wel thuis”, antwoordt Nancy met een hemelsbrede glimlach. Het is al direct duidelijk. Nancy ligt hier in de bovenste schuif.

Hoe belandde jij tijdens de bekerfinale op de bank bij de spelers en de staff, Nancy?

Ik was die dag gewoon van dienst. Ik doe de was van de spelers en leg samen met mijn man Jean-Pierre al hun gerief klaar. Dat is een serieuze karwei, hoor. Wij pakken op verplaatsing veertien grote kisten mee waar al het materiaal in zit. Ondertussen doe ik dit toch al een drietal jaar. Mijn echtgenoot Jean Pierre Vandeveire (68) is de materiaalman van AA Gent en klaagde op een bepaald moment dat hij aan het verdrinken was in het werk. ‘Ik zal u wel wat komen helpen’, zei ik hem en sindsdien zit ik hier eigenlijk zeven dagen per week. Ik doe dat vrijwillig, hoor. Vroeger had ik een café aan Sluizeken, maar door het vele werken heb ik last gekregen van mijn rug en ben ik daarmee gestopt. Sindsdien zit ik hier (lacht).

Volledig scherm Jean Pierre Vandeveirre, Nancy en Laurent Depoitre op de bank. © RV.

Heb jij altijd een passie gehad voor voetbal?

Niet echt. Mijn ouders zijn wel altijd voetballiefhebbers geweest en kijken -ondanks hun gezegende leeftijd- nog steeds op zondag een hele dag voetbal. Ze zijn trouwens ook fanatieke supporters...van Club Brugge dan nog. (schatert) Mijn moeder heeft me verteld dat ze me als klein kindje één keer hebben meegepakt naar het stadion van Brugge en dat ik toen de hele tijd geweend heb. AA Gent moet er toen al een beetje ingezeten hebben. (glimacht) Ik kijk uiteraard graag naar alle matchen van AA Gent, maar elke wedstrijd uit de competitie volgen zoals mijn ouders en mijn echtgenoot doen, nee bedankt. Alle dagen voetbal is te veel voor mij.

Hoe heb je die bekermatch beleefd?

Ik ben normaal zeer stressbestendig, maar die dag had iedereen het toch moeilijk. Ook ik. Die bal wilde er maar niet in en dan die penalty’s op het einde. Pfff, ik was zo blij dat het gedaan was.

En dan kwam de ontlading?

Dat was ongelooflijk, ja. Toen Davy die penalty pakte, vloog iedereen elkaar in de armen. We hadden het voorbije seizoen toch best wat pech gekend en deze match maakte alles goed, een enorme opluchting. Je mag niet onderschatten welke druk deze match legde op de spelers en de staf. Iedereen vloog het veld op om te vieren met de supporters. Ik krijg er nog koude rillingen van als ik eraan terugdenk. De spelers namen mij tijdens de viering mee naar de tribunes. Heel indrukwekkend, dat blauwwitte legioen dat helemaal uit zijn dak ging.

Is er in de kleedkamer stevig gevierd na de overwinning?

De jongens hebben wel een feestje gebouwd in de kleedkamers, ja. Vadis had zo een grote luidspreker mee en ze hebben daar serieus staan dansen en zingen. De pintjes gingen goed naar binnen. Het was Matisse (Samoise) zijn eerste druppel alcohol in twee jaar. Zo hard leeft die voor zijn sport. Straf, he?

Je hebt wel een goede band met de spelers, hé?

Tja, veel van die jongens zitten ver van huis. Vooral de Afrikaanse jongens hebben daar wel behoefte aan. Ze zien mij een beetje als een mama-figuur. Als ze hier ‘s morgens binnenkomen voor de training, komen ze me allemaal goeiedag zeggen en een zoen geven. ‘Bonjour mamy’, klinkt het dan. Ik zie die mannen wel graag. Maar je moet natuurlijk ook wel uw plaats een beetje kennen als vrouw. Als ze gaan douchen, maak ik me snel uit de voeten. (lacht)

Volledig scherm Nancy en de spelers na de overwinning. © RV.