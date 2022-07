Was dat Conner Rousseau aan de tap van Gent Jazz? “Dagje stage komen doen”

“Veel plezier op Gent Jazz”: na een gedegen opleiding van ancien Annemie Nelis, goed voor 18 jaar als vrijwilliger op Gent Jazz, lijkt het alsof Conner Rousseau nog nooit iets anders heeft gedaan. Aan de ingang, aan de bar of aan het podium: een halve dag lang liep Rousseau mee met de vrijwilligers van het Gentse jazzfenomeen. De stagedag kaderde in een project van VOKA, waarbij politici een dag meelopen op het terrein, zodat ze hun (voorgestelde) beleid kunnen aftoetsen aan de werkelijkheid. Elk jaar gaan er zo’n 200 stages door.

Rousseau kreeg eerst een rondleiding van organisator Bertrand Flamang, die hem met veel plezier begeleidde achter de podia, aan de bars en op het terrein van zijn festival. “We hebben ongeveer 200 vrijwilligers hier in Gent en nog eens 200 op Jazz Middelheim, sommige onder hen gaan al héél wat jaren mee”. Het bewijs introduceerde zich meteen aan Rousseau: Annemie Nelis is een vast lid van het ontvangstcomité op Gent Jazz, maar liep ook jaren mee op Jazz Middelheim.

De Vooruit-voorzitter liet zich niet onbetuigd en plakte bandjes dicht bij ietwat vreemd opkijkende bezoekers. “Er zit een hele techniek achter hoor”, legt Annemie intussen uit. In één vloeiende beweging toont ze hoe je zo’n bandje comfortabel aandoet, zonder dat je armharen beplakt of het toegangsbandje te strak trekt. Geen evidentie, maar al snel lukt het. “Voor deze stagedag had ik zelf vooral aan een aantal functies gedacht waar je veel mensen ziet, maar natuurlijk is het niet de bedoeling dat ik de hele tijd foto’s moet nemen en dan vooral in de weg loop, ik wil echt helpen”, klonk het bij Rousseau. Aan de bar tappen, dat ging hem wel af.