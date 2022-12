Warmste (ultra)marathon van start: van Gentbrugge tot Hasselt, dat loopt hopelijk op wieltjes

Wannes, Petra, Jan en Filip hebben een missie: met hun ultramarathon, de inclusieve versie, geld en bekendheid vergaren voor Triple Challenge. Dat is een omnisportteam van G-sporters. Daar hoort uiteraard een sportieve uitdaging bij en dus ging op woensdagochtend de UltraWarmathon van start in Gentbrugge. Ongeveer 24 uur en 11 stops later hopen ze dan het glazen huis te bereiken. Hun tocht volgen, om zo ook even mee te lopen of een centje bijdragen, kan via deze website.