Warm en koud water én lichtjes: Twalet installeert eerste Koreaanse slimme toilet in Gents restaurant

‘Wonderka­mer’ van befaamd barokdiri­gent komt thuis in historisch pand in Gent

Liefhebbers van de klassieke muziek kunnen sinds dit weekend hun hartje ophalen in het Koetshuis d’Hane Steenhuyse. Daar huist nu namelijk de Ton Koopmancollectie: een bibliotheek aan boeken, bladmuziek, manuscripten en een schare werken over hedendaagse uitvoeringen van barokmuziek. Enkele unieke stukken zullen de ‘fans’ bekoren, maar ook zonder is de collectie adembenemend.