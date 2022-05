Wanneer komt het nieuwe zwembad Neptunus er? Raad van State legt procedure stil: “We hebben nog geen idee hoe het verder moet”

Gent Streetart­fes­ti­val moet Gentenaars Moscou doen ontdekken: “We kiezen bewust voor deze locatie”

In wijkpark De Porre in de Gentbrugse wijk Moscou is de vierde editie van straatkunstenfestival Sorry, Not Sorry van start gegaan. Nog tot en met zondag kunnen bezoekers er genieten van kunst, workshops, voorstellingen en meer.

20 mei