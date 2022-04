Wandelclub Nieuw Gent bestaat 50 jaar: “Genieten van de natuur en elkaars gezelschap, dat werkt meditatief”

Het verhaal van Wandelclub Nieuw Gent begon vijftig jaar geleden met een wijkagent, Richard. Die kwam bij Walter en Maatje aanbellen met de vraag of ze een wandelclub kennen in de buurt. Een andere bewoner uit de wijk had gehoord van de dokter dat hij meer moest bewegen. “We kenden geen wandelclub, maar ik wou met veel plezier een starten”, blikt Walter terug. “We stuurden een bericht uit via de streekkrant en de eerste wandeling waren we al met vijftig deelnemers. De tweede wandeling zaten we al aan zeventig wandelaars. Er was duidelijk behoefte om de natuur in te trekken, in plaats van televisie te kijken op zondagnamiddag.”

Die behoefte is er vijftig jaar later nog altijd. De club bestaat nu uit meer dan honderd leden: vrienden, en vrienden van vrienden. “Ondanks de naam van de wandelclub, zijn we al lang niet meer aan Nieuw Gent gebonden”, gniffelt Walter. “Onze leden komen van overal: uit elke hoek van Oost-Vlaanderen en daarbuiten. Het oudste lid is eind de tachtig, het jongste in de veertig. Maatje en ik zijn nog de enige leden die echt in Nieuw Gent wonen.”

Meer dan wandelen

De club heeft intussen bijna elke hoek van Vlaanderen gezien. Walter stippelt de routes nog steeds uit op stafkaarten: om de drie zondag zo’n twaalf kilometer. “In de winter wat minder”, vult Maatje aan. “Het liefst lopen we op onverharde paden, middenin de natuur. In het begin was dat nog avontuurlijker, dan slingerden we met een touw een beek over. Dat is al even niet meer het geval, we worden al een dagje ouder, maar goede stapschoenen zijn nog altijd een vereiste als je mee op pad gaat.”

Toch gaat het om meer dan puur wandelen bij WNG. Het gaat evenzeer over vriendschap en leuke gesprekken. “Competitie, daar ben ik allergisch aan”, zegt Walter. Het gaat om genieten van de natuur en elkaars gezelschap, dat werkt meditatief.” Vroeger heeft Walter nog droppings georganiseerd, sage- en legende-avonden met figuratie, en weekends die twintig jaar geleden werden uitgebreid naar stapreizen. De zeventiger maakt ook elke keer een uitlegboekje voor bij de wandeling en zorgt ook nog elk jaar voor een dagtocht.

Vijftig jaar

Walter steekt er duidelijk zijn tijd in, en daar werd hij ook voor beloond onlangs, op een diner om het vijftigjarig bestaan van de wandelclub te vieren. “We gaan door zolang we kunnen”, zegt hij trots. “Maar ik heb toch al opvolging verzekerd. Erik en Bart zullen de wandelingen opstellen als het voor mij niet meer gaat. Ze hebben nu al beloofd dat de naam onveranderd zal blijven. Wandelclub Nieuw Gent gaat verder, ook als er geen enkel lid meer uit Nieuw Gent is.”