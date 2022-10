Wagen van federale politie betrokken bij ongeval op R4: twee kilometer filerijden

Gentbrugge Ecowijk Gentbrugge eindelijk op het goede spoor. “30-tal woningen minder, maar vooral betere spreiding en lagere gebouwen”

“Schepen Sami Souguir heeft het initiatief genomen om een bemiddelingstraject op te starten, waardoor de lucht na jaren van procederen eindelijk is uitgeklaard.” Het Buurtcomité 9050 Gentbrugge was bijzonder lovend over de samenwerking die ertoe heeft geleid dat het dossier Eco-wijk eindelijk uit het slop is. “Want voor alle duidelijkheid: wij wilden altijd al dat de Gantoise-site ontwikkeld zou worden, maar dan wel op maat van de buurt.”

5 oktober