Wagen belandt op zijn dak in Oostakker: bestuurster komt er met lichte verwondingen van af

Het ongeval gebeurde maandagochtend rond 7.20 uur in de Gentstraat in de Gentse deelgemeente Oostakker, richting Oostakkerdorp. “De vrouw reed tegen een geparkeerde wagen, waarna haar auto over de kop ging en op zijn dak belandde”, klinkt het bij de Gentse politie. “De takelaar was om 8.25 uur ter plaatse en is bezig met het voertuig van de baan te halen.”