Waarom uw postbode even een zuurstofmasker draagt en ook u daar uiteindelijk z’n voordeel mee doet: “Hun job is stevig veranderd”

GENT Snel een elektri­sche bakfiets nodig? 150 exemplaren te leen in de stad

Niet schrikken als je de komende tijd nog flink wat meer bakfietsen ziet rondzoeven in Gent. Baqme, een dochter van e-bikebedrijf Dott, plant 150 stuks in de Gentse (binnen)stad. Tegelijk komen er ook nog eens 600 extra elektrische deelfietsen in het straatbeeld. Prijskaartje voor een dag bakfietsen: 24 euro, maar je kan ook per uur betalen.

10 juni