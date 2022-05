Waarom staat er plots zo veel file aan de Rooigemlaan? “Werken aan de Nieuwewandeling hebben impact”

GENT Maakate­lier De Krook opent de deuren voor de creatieve Gentenaar: “3D-prin­ter of lasercut­ter uitprobe­ren? Waarom niet?”

Zit je met een briljant idee maar heb je niet het materiaal om dat uit te voeren? Of ben je iemand die het al warm krijgt bij de concepten ‘zaag’, ‘printer’ of ‘boormachine’ en ben je een maker in hart en nieren? Ga dan eens langs in het ‘Maakatelier’ in De Krook, dat de deuren opent voor groot én klein.

18 mei