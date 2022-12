Waar is die motorkap plots heen? Gouden Peugeot aan Zuidpark stelt Gent voor raadsel

Gent Gentenaar fietst steeds verder: “Doorbraak van elektri­sche fiets speelt wellicht een rol”

Over mobiliteit heeft elke Gentenaar een mening. Maar weg van het gepolariseerde debat organiseert de Stad Gent elke drie jaar een mobiliteitsonderzoek. De conclusie? De Gentenaar fietst meer én langer, maar is steeds minder tevreden over het openbaar vervoer en het aantal parkeerplaatsen in zijn buurt. Duik mee in de cijfers.

