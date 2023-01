Waalse Pijl-winnaar en vishandelaar Henri De Wolf (86) overleden: “Hij was een vechtjas op de fiets”

Deinze/De Pinte/Sint-Denijs-WestremFlandrien Henri ‘Ritten’ De Wolf is donderdag overleden. De geliefde wielerheld uit Deinze won in 1962 de Waalse Pijl en later had hij een bekende vishandel in De Pinte en Sint-Denijs-Westrem (Gent). Hij werd 86 jaar. “Henri was een geboren verteller met veel gevoel voor humor.”

Henri De Wolf werd in 1936 geboren in Deinze als zoon van de uitbaters van café Schoon Zicht, dat later gekend werd als café Sportwereld. Wielerkenner en auteur Jean-Marie Schepens uit Asper (Gavere) schreef een boek over de wielerheld en in november 2019 stelde hij ‘Henri De Wolf (1959-1969). Wilskracht op wielen’ voor in het mudel in Deinze. Samen met burgemeester Jan Vermeulen onthulde Henri toen een foto waarop de ultieme demarrage te zien is waarmee hij in 1962 de Waalse Pijl won.

“Als wielrenner zal hij blijvend herinnerd worden door zijn zeges in de Waalse Pijl, de ritten in de Ronde van België, de Ronde van Zweden en de Vredeskoers en in de unieke trofee van het eiland Man”, zegt Jean-Marie Schepens. “Hij was het toonbeeld van een vechtjas op de fiets. In 1969 kwam zijn carrière als profrenner ten einde na een val tijdens een training aan het Italiaanse Gardameer. Later ging hij aan de slag als sportbestuurder bij Hertekamp van onder andere José De Cauwer en Marc De Block.”

Volledig scherm Henri De Wolf bij zijn overwinning van de Waalse Pijl in 1962. © rv

“Henri was een geboren verteller met veel gevoel voor humor”, zegt Jean-Marie. “Hij heeft mijn hart veroverd bij de voorstelling van mijn boek over wielrenner Arthur ‘el toro’ Decabooter. Daar kreeg hij met gemak een bomvolle zaal van 700 man aan het lachen, gewoon door zijn sappige manier van vertellen. Toen heb ik beslist om zijn verhaal ook neer te pennen. Henri woonde lange tijd in Deinze en later verhuisde hij naar De Pinte, waar hij een vishandel uitbaatte in de Langevelddreef. Hij verhuisde later naar Sint-Denijs-Westem waar hij ook een viswinkel had. Hij was een harde werker, een taaie kerel.”

Henri bleef tot op hoge leeftijd actief. In 2017 kroop hij op 81-jarige leeftijd nog eens op de fiets voor het goede doel. In café Sportpaleis in Zingem werd gefietst op rollen voor De Bolster, een organisatie die mensen met een beperking huisvest en begeleidt. “Ik heb zestien kilometer per uur gereden. Dat valt nog wel mee toch voor een oude kerel als ik, die zijn fiets al jaren aan de kant heeft gezet”, vertelde hij toen.

De uitvaartplechtigheid vindt op zaterdag 21 januari plaats in zaal Begonia in De Pinte.

Volledig scherm Flandrien Henri De Wolf op zijn 81ste in het team van de 80-plussers die rijden voor het goede doel. © Ronny De Coster

