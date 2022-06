Vzw Getuigen van Jehova in beroep vrijgesproken voor discriminatie na veroordeling tot boete van 96.000 euro

Gent Brandstich­ter woning ex-minister van Justitie Tony Van Parys (70) al voor de elfde keer veroor­deeld: “Wij hebben ons huis moeten verkopen, het ging niet meer”

De man die verantwoordelijk was voor de nachtelijke brand in de woning van voormalig minister van Justitie en senator Tony Van Parys (70) en zijn vrouw Beatrice is veroordeeld tot een celstraf van 40 maanden. Een tweede verdachte werd vrijgesproken. “Die brand heeft ons leven verwoest. We wilden genieten van ons pensioen, maar door het trauma hebben we ons huis moeten verkopen”, getuigt een geëmotioneerde Van Parys.

