‘Vurig’ protest aan Bijloke na bezoek Ben Weyts: “Investeringen? Per student is er gewoon minder geld”

NET OPEN. Ponton aan het water weer omgevormd naar zomerbar: “Welkom aan de Gentse Riviera”

Het is officieus zomer want het ponton achter de Oude Vismijn, in het midden van het historisch centrum van Gent, is weer omgevormd naar een zomerbar. Tot midden september kan je hier terecht voor een Aperol Spritz, een pornstar martini, pizza’s en ander lekkers.