Vuelta-held Remco Evenepoel komt naar afscheidsfeest van Zesdaagse-held Iljo Keisse in 't Kuipke

Geen Iljo zonder Kuipke, en geen Kuipke zonder Iljo. De carrière van deze wielrenner is onlosmakelijk verbonden met de Gentse koerstempel, en dus is het niet meer dan logisch dat hij daar zijn afscheidsfeest zal houden. Iljo Keisse wordt 40 in december, en hangt zijn koersfiets aan de haak. Maar niet voor hij nog een laatste keer mee strijdt in de Zesdaagse van Gent in 't Kuipke, in november. Een week later is er in diezelfde wielertempel een groots afscheidsgala gepland, onder de naam Merci Iljo. Dan zullen enkele bekende koppen tegen Iljo racen op zijn favoriete piste. Er komen een dernyrace, afvallingskoers, scratch, puntenkoers en een sprint van 500 meter. Spektakel gegarandeerd dus. Het middenplein wordt voor de gelegenheid omgedoopt tot café De Karper, naar het café van Iljo’s vader Ronie Keisse, gelegen op een boogscheut van ‘t Kuipke. Vanaf 23 uur is er dan een afterparty. Opmerkelijke gasten die avond zullen dus alvast kersvers Vuelta-winnaar Remco Evenepoel en voormalig wereldkampioen Mark Cavendish zijn. Met Cavendish vormde Keisse meermaals een ploeg op de Zesdaagse, Keisse en Evenepoel zijn momenteel teamgenoten bij Quick Step - Alpha Vinyl, waar ook Cavendish rijdt.