Vrouwenbeweging PVDA protesteert tegen besparingen kinderopvang: “Mijn collega’s en ik, wij zijn moe”

Gent Dronken bestuurder rijdt zich ‘s nachts vast in wegenwer­ken en valt vervolgens in slaap: “Dit weekend is er een meisje doodgere­den door een dronken bestuurder zoals u”

Een autobestuurder die maandagmorgen in de politierechtbank moest verschijnen, had het na een dronken avond wel heel erg bruin gebakken. De man had zich vorig jaar met zijn wagen vastgereden in verkeerswerken en was nadien ter plaatse in slaap gevallen.

16:49