Vrouwen krijgen negentig uur werkstraf voor rijbewijsfraude

Zevergem Pascal en Caroline verlaten hun ‘Pastorie’ in Zevergem: “In juni verhuizen we naar Spanje, maar we hebben een geweldige overnemer gevonden”

Op twaalf jaar tijd hebben Pascal Vandenheulen (55) en Caroline Poppe (47) De Pastorie in Zevergem uitgebouwd tot een zeer geliefde culinaire zaak, met een eigen twist en een trouw cliënteel. Eind deze maand trekken ze de deur achter zich dicht, ze verhuizen naar Spanje. “Maar we laten onze zaak over aan een heel gemotiveerde jonge kok, waar we echt in geloven", zeggen ze. Het verhaal van een crisismanager en een leider van een koerierbedrijf, die plots besloten ‘restaurantje te spelen’.

3 mei