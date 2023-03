Vrouw uit Gentbrugge die zoon (8) om het leven bracht, gaat niet in beroep tegen internering

De feiten gebeurden in juni 2021 in het appartement van de vrouw in de Jozef Vervaenestraat in Gentbrugge. De vader van de jongen vond het lichaam terug, gewikkeld in een deken. Het kind was gestorven aan een overdosis geneesmiddelen, toegediend door de moeder. De vrouw werd twee dagen later opgepakt in een parkje in de omgeving van de woning. Ze werd aangehouden en de onderzoeksrechter stelde een college van psychiaters aan om haar te onderzoeken.