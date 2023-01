Vrouw rijdt meer dan dubbele dan in zone 30

De vrouw reed met maar liefst 75 km/u door een straat met zone 30 in Wondelgem. De vrouw zocht in de politierechtbank geen excuses voor haar rijgedrag. “ Dit is inderdaad veel te snel. Ik had niet gezien dat dit een zone 30 was”, aldus de vrouw. Ze riskeerde een boete van 480 euro en een rijverbod van 21 dagen. Haar raadsvrouw vroeg om de boete laag te houden omdat zijn cliënte het niet breed heeft en bereid is om met de fiets naar haar werk te gaan. De politierechter veroordeelde haar tot een boete van 200 euro. Ze moet haar wagen ook 21 dagen aan de kant laten staan.