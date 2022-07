Vrouw krijgt deurwaarder over de vloer nadat ze achter haar rug werd opgelicht door... haar eigen moeder

Gent ACHTER DE SCHERMEN BIJ KAA GENT. Wasvrouw Nancy vervult met glans haar rol: “Mijn ouders wilden nochtans een Club Brug­ge-fan van mij maken”

Nu het nieuwe voetbalseizoen zich aandient, zet onze krant zes medewerkers in de verf die achter de schermen van AA Gent werken. In het moderne voetbal is het een komen en gaan van spelers en trainers, maar het zijn deze mensen die, vrijwillig of betaald, samen met de supporters het hart vormen van de club. Als de Buffalo’s dit jaar potten breken in de Jupiler Pro League, is dat mee dankzij hen. Vandaag vertelt wasvrouw Nancy Volckaert hoe ze ook een beetje mama is voor de spelers die ver van huis zijn.

