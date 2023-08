Vrouw in levensgevaar nadat ze aangereden werd door bus van De Lijn in centrum Gent: “Plots stak ze de straat over”

MIJN STAD. Bart Deploey, Gents horeca-icoon: “’s Avonds een beetje asociaal zijn vind ik wel oké, ik zit overdag al genoeg in het lawaai”

Tien jaar lang had hij café De Onzekere Tijd in de Hoogpoort, waar vandaag café ‘t Hemelrijck is. Sinds 13 jaar is restaurant Godot aan de Hooiaard zijn thuisbasis. Bart Deploey (55), vader van twee, is met andere woorden een bekend gezicht in het Gentse horecalandschap. Hij is geboren, getogen in Gent en vergroeid met deze stad, hij verlaat maar zelden het centrum. Hij heeft een klok van een stem, drinkt geen druppel alcohol meer, rookt wel nog steeds meer dan de schoorsteen van ArcelorMittal en heeft een gouden hart.