Vrouw haalt kinderen van school op in defecte wagen en zonder geldige papieren: 1.600 euro en vier maanden rijbewijs kwijt

Het gezin was nog maar net verhuisd naar Drongen en de kinderen zaten nog op school in Wondelgem. De vrouw moest naar eigen zeggen haar kinderen daar dus gaan ophalen van school. Met de bus zou het haar anderhalf uur kosten om haar kroost op te halen, dus besloot ze om de wagen te nemen. Het enige probleem was dat de wagen niet ingeschreven was en geen keurings- en kentekenbewijs had. Ze had echter thuis nog een oude nummerplaat liggen en vees die op de wagen in de hoop dat ze niet zou worden tegengehouden.