“Vrouw en kind maakten plaats voor vodka en coke”: man (32) riskeert zes jaar cel nadat hij huisgenoot met hamer het hoofd insloeg

Stiefvader van Raul blijft nog minstens twee maanden in de cel, nog te veel onduide­lijk­heid over doodsoor­zaak

De stiefvader van Raul blijft - net zoals de mama van de Roemeense jongen - nog minstens twee maanden achter tralies. Momenteel heerst er te veel onduidelijkheid over de doodsoorzaak van het kind, zijn lichaam is nog niet vrijgegeven. Raul werd in april uit het water gehaald in Gent. Daar werd hij in februari al in een sportzak achtergelaten nadat hij overleden was na zware mishandelingen.