Vrouw dood teruggevonden op woonboot in Gent: “Vrouw kwam niet om het leven door toedoen van derden”

Gentse brandweer blust ‘uitslaande brand’ tijdens indrukwek­ken­de oefenses­sie in woontoren Jupiter

Enkele uren na hun oefening in de sociale woontoren Jupiter rukte de Gentse Brandweerzone Centrum uit naar een zware brand in een appartementsgebouw in de Jan Yoensstraat. Vijf woningen raakten verwoest, maar de schade had veel groter kunnen zijn. “De oefeningen hebben dus duidelijk hun nut”, zegt luitenant Brecht Vandeburie. Wij gingen een kijkje nemen bij zo’n indrukwekkende training.