Vrouw (70) op zebrapad aangereden in Sint-Denijs-Westrem

Annie (68) belt haar man op vanuit zinkende auto: "Vermoede­lijk drukte mijn vrouw per ongeluk op het gaspedaal”

Hij blijft er rustig onder, Wim De Raedt (68) uit Gent. De man redde woensdagavond zijn vrouw Annie (68) van de verdrinkingsdood in de Schelde, toen ze met haar elektrische auto in het water belandde. Al heeft het maar enkele seconden gescheeld of het ongeluk was fataal afgelopen. “De natte knuffel die we erna gaven, zal ik niet snel vergeten.”

2 februari