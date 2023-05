Vrouw (65) ontvoert eigen dochter (21) naar Tsjetsjenië: “Pas als ze een kind had, mocht ze terug naar België komen”

Na de knokpartij­en met Brusselse jongeren: Blaarmeer­sen wapent zich onder meer met hek tegen komende zomer

De eerste zon, de eerste zwemmers. Dat is traditie op de Blaarmeersen. Wat wél nieuw is, is het stevige hek rondom de volledige strandzone. Die maatregel werd genomen omdat er de voorbije zomers immers stevig werd geknokt op het strand, meestal door groepen afkomstig uit het Brusselse. Verder zal er ook camerabewaking zijn, en er zijn nog enkele extra ingrepen gebeurd waarmee de stad de Gentenaars een aangename zomer op ‘hun’ strand bezorgen.