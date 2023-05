Vrouw (65) ontvoert eigen dochter (21) naar buitenland: “Pas als ze een kind had, mocht ze terug naar België komen”

Fietsster in levensge­vaar na valpartij in Veldstraat, vermoede­lijk door tramsporen

Een vrouw is vrijdagochtend met levensbedreigende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis nadat ze met haar fiets is gevallen in de Veldstraat in Gent. Volgens de eerste vaststellingen kwam ze met haar wiel vast te zitten in de tramsporen.