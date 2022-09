Vrouw (42) die man na jarenlang partnergeweld voor ogen van hun zoon neersteekt, riskeert 3 jaar cel: “Ik was op, ik kon niet meer”

Gentbrugge AUTOSNEL­WEG­VER­HA­LEN. Hoe het ‘brokkelvi­a­duct’ van de E17 pal in Gentbrugge kwam te liggen: “De kostprijs gaf de doorslag”

Een viaduct dat een gemeente recht doormidden snijdt, vandaag is het moeilijk voor te stellen dat iemand het idee ooit zou opperen. En toch zag Gentbrugge de E17 - toen nog de E3 - eind jaren 1960 graag komen. Een verhaal waar het grote geld, de politiek en zelfs de nazi’s een rol in speelden. “Met wat malchance woonden we nu in Huckelheim.”

