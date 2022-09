Vrouw (29) blaast positief na twee glazen cava: “Ze had die dag niets gegeten”

GENT Aftapkraan­tje voor werfwater Gent-Sint-Pie­ters is er nu toch

Wie in de buurt van de werf aan station Gent-Sint-Pieters woont en wat op water wil besparen, kan bijvoorbeeld planten sproeien met opgepompt water van die werken. Daarvoor is nu (eindelijk) een tapkraantje geïnstalleerd. Over het ‘bemalingswater’ van de werf was al veel te doen, ze moest zelfs even worden stilgelegd.

15:16